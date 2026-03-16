Identifican a los dos hombres asesinados la madrugada de este lunes en Culiacán

CULIACÁN. _ Los dos hombres que fueron asesinados en hechos violentos distintos, registrados durante la madrugada y la mañana de este lunes en la capital sinaloense, ya fueron identificados de manera oficial por sus familiares ante las autoridades competentes.
Una de las víctimas fue reconocida como Roberto Antonio, de 29 años de edad. De acuerdo con los reportes policiales, el joven fue privado de la vida a balazos durante la madrugada en el fraccionamiento Issstesin, al norte de Culiacán.
Su cuerpo fue localizado sobre el bulevar Salvador Alvarado, entre las calles Piñoncito y Castizas, sitio al que acudieron agentes de seguridad para confirmar el deceso tras recibir un reporte.
La segunda víctima fue identificada como Kevin Filiberto, de 27 años. El hallazgo de su cuerpo se realizó durante la mañana de este lunes junto a un árbol, a un costado de la calle Sin Nombre, entre Tierra Azul y Valle Verde de la colonia Cumbres del Águila.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al sitio tras un reporte ciudadano y confirmaron la presencia del cadáver en el lugar señalado.
En ambos casos, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias de ley. Posteriormente, los familiares presentaron la documentación requerida ante el Ministerio Público para realizar la identificación oficial y reclamar los cuerpos.