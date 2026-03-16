Identifican a los dos hombres asesinados la madrugada de este lunes en Culiacán

CULIACÁN. _ Los dos hombres que fueron asesinados en hechos violentos distintos, registrados durante la madrugada y la mañana de este lunes en la capital sinaloense, ya fueron identificados de manera oficial por sus familiares ante las autoridades competentes.

Una de las víctimas fue reconocida como Roberto Antonio, de 29 años de edad. De acuerdo con los reportes policiales, el joven fue privado de la vida a balazos durante la madrugada en el fraccionamiento Issstesin, al norte de Culiacán.