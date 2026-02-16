Identifican a los dos hombres hallados asesinados este lunes en La Costerita, en Navolato

Las identidades de los dos hombres que fueron hallados asesinados a balazos la mañana de este lunes a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, en Navolato, ya fueron dadas a conocer.

Se trata de Carlos Daniel “N”, de 31 años de edad; y Joel Guillermo “N”, de 53. Ambos contaban con domicilio en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Según reportes, las víctimas se encontraban en su vivienda cuando, en el transcurso del día de domingo, un grupo de civiles armados arribó para privarlos de la libertad.