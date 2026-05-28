Identifican a los dos hombres localizados en operativo de Semar; ambos estaban desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres que contaban con fichas de búsqueda vigentes fueron localizados y puestos a salvo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado miércoles 27 de mayo en Mazatlán.
Uno de ellos es José Martín “C”, de quien se desconocía su paradero desde el pasado 18 de mayo, fecha en que fue privado de la libertad. Su localización fue confirmada a Noroeste por sus propios familiares.
De forma extraoficial se indicó que la otra persona puesta a salvo responde al nombre de Juan Ramón “G”. De acuerdo con los registros de búsqueda, había sido privado de su libertad el pasado 16 de mayo también en el puerto de Mazatlán.
La localización de ambos civiles ocurrió luego de que personal de la institución naval adscrito a la Cuarta Región Naval implementó recorridos terrestres de verificación, vigilancia y seguridad en distintas colonias y sectores del puerto, derivado de alertas ciudadanas recibidas en el sistema de emergencias C4.
Días antes de este despliegue, familiares y conocidos de José Martín “C” realizaron una movilización pacífica sobre la avenida Del Mar con la intención de presionar a las instituciones públicas para agilizar el rastreo y exigir su regreso con vida. Durante la manifestación, el contingente bloqueó de forma pacífica el cruce vial con las avenidas Rafael Buelna y Camarón Sábalo.
Luego de quedar bajo resguardo naval, personal médico evaluó las condiciones físicas de los dos afectados para certificar su estado de salud. Posteriormente, fueron canalizados ante el Ministerio Público con el fin de continuar con las indagatorias correspondientes e integrar sus declaraciones a las carpetas de investigación vigentes por estos hechos.