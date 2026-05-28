Identifican a los dos hombres localizados en operativo de Semar; ambos estaban desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres que contaban con fichas de búsqueda vigentes fueron localizados y puestos a salvo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado miércoles 27 de mayo en Mazatlán.

Uno de ellos es José Martín “C”, de quien se desconocía su paradero desde el pasado 18 de mayo, fecha en que fue privado de la libertad. Su localización fue confirmada a Noroeste por sus propios familiares.

De forma extraoficial se indicó que la otra persona puesta a salvo responde al nombre de Juan Ramón “G”. De acuerdo con los registros de búsqueda, había sido privado de su libertad el pasado 16 de mayo también en el puerto de Mazatlán.