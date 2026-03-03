Identifican a los jóvenes asesinados en el sector Santa Fe de Culiacán; uno era hijo de ‘El Fuco’ Urrea

Francisco Eduardo, hijo de Francisco Eduardo Urrea Ortega, conocido como “El Fuco” Urrea, fue identificado por las autoridades como uno de los jóvenes localizados sin vida el pasado domingo 1 de marzo en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró sobre la calle San Diego, a espaldas de un supermercado abandonado y a una cuadra del bulevar Santa Fe, luego de un reporte de personas sin vida tras un ataque armado.

En el lugar, las autoridades encontraron a Francisco Eduardo con heridas de bala y sin signos vitales en el interior de una camioneta Volkswagen Tiguan de color oscuro. El segundo masculino, que fue localizado tendido sobre la calle, respondía al nombre de Claudio “N”.

Tras las diligencias correspondientes, se estableció que Francisco Eduardo era familiar directo de Urrea Ortega, quien se desempeñó como coordinador de Acceso a la Información Pública en el Ayuntamiento de Culiacán y colaboró con el ex alcalde Jesús Vizcarra Calderón hasta 2010.

Cabe señalar que en 2024, Francisco Eduardo había sido reportado como privado de la libertad. Familiares informaron en ese entonces que fue visto por última vez en un club nocturno del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, el domingo 21 de julio.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.