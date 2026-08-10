Identifican a los ocho civiles armados detenidos tras enfrentamiento con la Guardia Nacional en Los Mochis

AHOME. _ Autoridades federales confirmaron la identidad de los ocho civiles armados detenidos tras la persecución y enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, registrado la tarde-noche del domingo en el sector Scally, en Los Mochis, municipio de Ahome.
Los detenidos fueron identificados como Ángel Humberto “S”, Luis Ángel “S”, Christian Alberto “S”, Daniel Alexis “V”, Daniel Alberto “R”, Gerardo “A”, Jorge Pedro “M” y Jesús Daniel “C”, todos mayores de edad.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales, cuatro de los ocho detenidos resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que circulaban se impactara contra un árbol durante la persecución.
Tras la intervención de los elementos federales, fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como municiones y la unidad en la que viajaban los detenidos: una camioneta Chevrolet Tahoe de color negro.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los detenidos y los delitos que se les imputarán.
Los ocho hombres permanecen bajo custodia en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, mientras se integra la carpeta de investigación y un Juez determina en las próximas horas su situación jurídica.