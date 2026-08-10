Identifican a los ocho civiles armados detenidos tras enfrentamiento con la Guardia Nacional en Los Mochis

AHOME. _ Autoridades federales confirmaron la identidad de los ocho civiles armados detenidos tras la persecución y enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, registrado la tarde-noche del domingo en el sector Scally, en Los Mochis, municipio de Ahome.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Humberto “S”, Luis Ángel “S”, Christian Alberto “S”, Daniel Alexis “V”, Daniel Alberto “R”, Gerardo “A”, Jorge Pedro “M” y Jesús Daniel “C”, todos mayores de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales, cuatro de los ocho detenidos resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que circulaban se impactara contra un árbol durante la persecución.