Identifican a los siete reos fallecidos tras riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán

Ya fueron reveladas las identidades de las siete personas privadas de la libertad que murieron tras la riña registrada la mañana de este domingo 31 de mayo al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

De acuerdo con la información obtenida tras los hechos, las víctimas fueron identificadas como José Antonio, Alejandro, Alonso, José Luis, Kevin Alexis, Jesús Alexis y Leonel Agustín.

El enfrentamiento ocurrió dentro del módulo 7 del penal y provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en los alrededores del centro penitenciario.

Horas después de la riña, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó oficialmente que el saldo fue de siete internos fallecidos y una persona herida.

Tras el incidente, personal de custodia intervino con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva para recuperar el control dentro del módulo involucrado.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas familiares programadas durante este domingo.