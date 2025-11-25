Identifican a los tres detenidos tras persecución y enfrentamiento con Marina en Aguaruto

Fueron identificados los tres hombres detenidos después de la persecución y el enfrentamiento con elementos de la Marina ocurridos la tarde de este martes en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Las autoridades informaron que los detenidos son Bryan Gerardo “T”, de 21 años, quien presentó una lesión en la zona torácica posterior con neumotórax; Ernesto Alonso “L”, de 26 años, con heridas provocadas por esquirlas en ambas extremidades inferiores; y Jesús Gerardo “V”, de 40 años, quien sufrió una lesión en el glúteo derecho. No se especificó el lugar de origen o residencia de los señalados.