Identifican a los tres hombres asesinados en fraccionamiento Urbi Villas del Sol, en Culiacán

CULIACÁN. _ Fueron identificados los tres hombres que fueron privados de la vida a balazos dentro de una vivienda en el fraccionamiento Urbi Villas del Sol, en el sector Capistrano, de Culiacán.

De manera preliminar fueron identificados como José de Jesús, de 55 años; Aníbal, de 39 años; y un tercero conocido con el alias de “El Caimán”.

Los cuerpos de los tres hombres quedaron sin vida en la sala de la vivienda ubicada en la avenida Misión Balleza, entre Misión Mulegé y Misión Viña, donde se perpetró el ataque armado.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y hallaron a las personas lesionadas en la sala, por lo que solicitaron el auxilio de socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento de las tres víctimas.

En la escena, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron casquillos de arma de fuego de grueso calibre como parte de la evidencia.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos que marca la ley.

Las autoridades informaron que se espera el reconocimiento oficial de la identidad completa de los tres hombres.