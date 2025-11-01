Identifican a los tres hombres hallados sin vida este sábado en camino a Tepuche

CULIACÁN._ Los tres hombres que fueron hallados sin vida y con huellas de violencia la mañana de este sábado en la zona conocida como la ”Y”, en la sindicatura de Tepuche, Culiacán, ya fueron identificados.

Una de las víctimas es Reynaldo, de 43 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Tepuchito.

Otra fue identificada como Juan Manuel, de 56 años, originario de Potrero de los Ibarra de Arriba, en Tepuche.

Un tercer hombre fue reconocido como Julio Noel, de 29 años y con vivienda en la comunidad de Juan M. Banderas, también en Tepuche.

El hallazgo de sus cuerpos fue reportado alrededor de las 07:20 horas de este sádo al número de emergencias 911, luego de que automovilistas que transitaban por la carretera a Tepuche los observaron a un costado del camino.

La zona es conocida por conectar la cabecera de Tepuche y el poblado Agua Caliente de los Monzón con la colonia Loma de Rodriguera, de Culiacán.

Segun reportes, las tres víctimas presentaban huellas de tortura y estaban recostadas bocabajo con las manos esposadas hacia atrás, múltiples heridas provocadas por arma de fuego y visibles signos de violencia en el cuerpo.

Una de ellas vestía camisa de botones de manga larga negra y pantalón del mismo color, además de tener un trapo azul en la parte de su cuello; otra tenía puesta una camisa azul, pantalón de mezclilla azul marino y botas negras; mientras que la tercera llevaba una camisa de manga larga de cuadros, de color azul con café y blanco, pantalón de mezclilla azul claro y zapatos cafés.