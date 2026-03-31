Identifican a los tres hombres heridos tras ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán

Los tres hombres que resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes 30 de marzo en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán, ya fueron identificados por las autoridades.

Se trata de José Enríquez, de 32 años de edad; Carlos Alberto, de 42; y Jesús Heriberto, de 22 años.

El hecho se reportó alrededor de las 14:40 horas en el andador Sierra Rumorosa, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a dos de los lesionados con heridas de bala, mientras que el tercero ya había sido trasladado por particulares a un hospital.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los dos heridos en el lugar y posteriormente los trasladaron a distintos centros médicos.

En la escena quedaron casquillos percutidos, así como una sandalia que presuntamente pertenecía a una de las víctimas, lo que forma parte de los indicios recabados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los lesionados.