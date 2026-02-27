Identifican a más responsables de la privación de la libertad de mineros en Concordia

MAZATLÁN. _ Las investigaciones para esclarecer la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros en este municipio continúan con el despliegue de operativos de campo, mediante los cuales se busca localizar a otros implicados que ya han sido identificados por las autoridades.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se mantiene un seguimiento puntual del caso a través de mecanismos de coordinación interinstitucional para integrar la información técnica y operativa necesaria.

“Las investigaciones continúan, se está dando seguimiento puntual al caso y se mantiene el despliegue operativo en la zona, para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos”, manifestó el funcionario federal.

Como parte de las diligencias, células de investigación y patrullajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional recorren diversos poblados, en colaboración con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con el reporte oficial, el pasado 3 de febrero el Ejército realizó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos. Entre los capturados se encuentra Jesús Abel “N”, señalado como generador de violencia en la región y vinculado a grupos delictivos locales, a quien se le relaciona con delitos de extorsión, homicidio y tráfico de sustancias ilícitas.

Finalmente, tras el seguimiento de líneas de investigación complementarias, se detectaron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que se ha solicitado la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para realizar las diligencias correspondientes en el sitio.