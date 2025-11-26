Identifican a menor asesinado a balazos en Infonavit Cañadas este miércoles

Identificaron como Alan Ricardo “N” al menor de 16 años de edad que fue asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El joven perdió la vida tras una agresión armada registrada sobre la calle Cerro de las Siete Gotas, entre las calles Cerro de la Silla y Cerro del Yauco.

Murió luego de ser perseguido y atacado a balazos entre los andadores de la zona de departamentos del sector mencionado, a espaldas de la escuela primaria Francisco Zarco.

Con su asesinato, suman 78 casos de menores de edad que han perdido la vida de manera violenta en los últimos 15 meses en Sinaloa, desde septiembre del 2024.