Identifican a menor asesinado en estacionamiento de plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN._ Fue identificado como Emiliano, de 17 años de edad, el adolescente que fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 2 de mayo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada al norte de la ciudad.
El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un centro comercial situado frente al bulevar Lola Beltrán, entre la colonia Horizontes y la privada Montecarlo.
De acuerdo con los reportes, la víctima se encontraba cerca del acceso a la plaza cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.
Tras la agresión, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al número de emergencias, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal.
En la escena quedaron casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia por peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.