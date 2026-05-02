Identifican a menor asesinado en estacionamiento de plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN._ Fue identificado como Emiliano, de 17 años de edad, el adolescente que fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 2 de mayo en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada al norte de la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un centro comercial situado frente al bulevar Lola Beltrán, entre la colonia Horizontes y la privada Montecarlo.

De acuerdo con los reportes, la víctima se encontraba cerca del acceso a la plaza cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.