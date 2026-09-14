Identifican a menor de 15 años hallado sin vida en Rosario; era de Escuinapa

ROSARIO._Como Christian “P”, de 15 años de edad, fue identificado el joven que fue encontrado sin vida la noche del domingo 13 de septiembre en la cabecera municipal de Rosario.

De acuerdo con la información recabada, el menor sería originario de Escuinapa.

El hallazgo se registró alrededor de las 22:00 horas del domingo, cuando se reportó a las autoridades la presencia de un menor sin vida por impactos de arma de fuego, en los arcos sur de acceso a la ciudad.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Según lo informado en el sitio, el cuerpo del menor se encontraba en la caja de una camioneta, a donde presuntamente fue trasladado por sus familiares desde el vecino municipio de Escuinapa.

De manera preliminar, se indicó que Christian presentaba al menos tres impactos de arma de fuego, visibles en la cabeza, el pecho y el abdomen.