Identifican a Miguel “N” y Carlos “N”, internos hallados sin vida en el penal de Mazatlán este viernes

MAZATLÁN. _ El director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, César Ramírez Huerta, informó a familiares de internos los nombres de los dos hombres privados de la libertad que fueron encontrados sin vida la mañana de este viernes 9 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán. Durante una conversación con familiares que esperaban información en el exterior del centro penitenciario, el funcionario identificó a las víctimas como Miguel “N” y Carlos “N”. Al escuchar el segundo nombre, una mujer comenzó a llorar entre las personas que permanecían en el lugar.

Ramírez Huerta pidió a los familiares tener paciencia y permitir que las autoridades continúen con las revisiones al interior del penal, con el argumento de que buscan evitar que se repitan hechos violentos como los registrados el jueves. Aseguró que los operativos se realizan conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos. También sostuvo que las personas privadas de la libertad reciben alimentos y no son agredidas durante las inspecciones. “Quiero que sepan ustedes que a nadie se le está agrediendo, que a los PP se les está dando la alimentación”, manifestó.

Explicó que en las revisiones participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras que la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las muertes.

“Estamos haciendo el trabajo de revisión dentro de los penales para poder garantizar que lo que ocurrió el día de ayer no vuelva a pasar”, señaló. El funcionario también llamó a los familiares a evitar confrontaciones y permitir que las autoridades desarrollen su trabajo. Como ejemplo, mencionó que el jueves algunas personas rompieron una cerca del centro penitenciario mientras exigían información sobre sus familiares. “Si ustedes vienen y quieren amedrentar y agredir o romper como el día de ayer la cerca, nosotros no quisiéramos afectarles a nadie. Denos la oportunidad de hacer nuestro trabajo”, expresó. Ante los cuestionamientos y la incertidumbre de las familias, Ramírez Huerta pidió confianza en las autoridades y aseguró que existe compromiso para realizar las revisiones. “Tanta suspicacia en el sentido de decir ‘no, pues ya me hablaron y que amenazaron. Ya me dijeron’. Dennos la oportunidad y la confianza, créanme que estamos muy comprometidos en hacer un buen trabajo”, dijo.