$!Identifican a minero zacatecano entre cuerpos hallados en fosa de El Verde, Concordia

Como José Ángel Hernández Vélez, ingeniero originario de Cañitas de Felipe, Zacatecas, habría sido identificado uno de los cuerpos hallados en la fosa clandestina de El Verde, Concordia, de acuerdo con el medio zacatecano NTR Zacatecas.

“José Ángel, ingeniero zacatecano que fue privado de la libertad en Concordia, Sinaloa, fue encontrado muerto”, publicó dicho medio de comunicación este domingo.

“Familiares confirmaron el fallecimiento del trabajador de la mina Vizla Silver, luego de que fuera plagiado junto a otros nueve compañeros”.

Hasta este 8 de febrero, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la Fiscalía General de la República han informado la cantidad de los cuerpos y restos humanos localizados el viernes en dicha fosa, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.