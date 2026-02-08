$!Identifican a minero zacatecano entre cuerpos hallados en fosa de El Verde, Concordia

Como José Ángel Hernández Vélez, ingeniero originario de Cañitas de Felipe, Zacatecas, habría sido identificado uno de los cuerpos hallados en la fosa clandestina de El Verde, Concordia, de acuerdo con el medio zacatecano NTR Zacatecas.
“José Ángel, ingeniero zacatecano que fue privado de la libertad en Concordia, Sinaloa, fue encontrado muerto”, publicó dicho medio de comunicación este domingo.
“Familiares confirmaron el fallecimiento del trabajador de la mina Vizla Silver, luego de que fuera plagiado junto a otros nueve compañeros”.
Hasta este 8 de febrero, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la Fiscalía General de la República han informado la cantidad de los cuerpos y restos humanos localizados el viernes en dicha fosa, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.
La FGR indicó en un comunicado el viernes sobre el operativo de búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad y dijo que las características de uno de los cuerpos hallado coincidía con las de una de las personas buscadas en estas acciones.
El sábado, un coordinador de la FGR informó a integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia que los cuerpos y restos hallados en el lugar ya fueron procesados, identificados, y de ello ya se notificó a sus familiares.
Fue el pasado 23 de enero cuando un grupo de personas armadas privaron de la libertad a los 10 trabajadores mineros en Concordia.
Autoridades no han mencionado el o los móviles de esta privación de la libertad, pero extraoficialmente se menciona una extorsión a la empresa minera por parte de un grupo delictivo.
Este domingo continúan las diligencias en la fosa clandestina bajo fuerte resguardo de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.