Seguridad
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Víctima identificada

Identifican a motociclista asesinado en carretera de Badiraguato

Familiares identifican a Heriberto, vecino de Boca de Arroyo, quien perdió la vida tras un ataque con proyectiles de arma de fuego mientras circulaba en motocicleta por la zona de El Camachín
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/04/2026 14:38
06/04/2026 14:38

BADIRAGUATO. _ Un hombre que perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego durante la madrugada de este lunes fue identificado por sus familiares como Heriberto, de entre 30 y 35 años de edad.

La víctima, quien tenía su domicilio en el poblado Boca de Arroyo, perteneciente a la zona de Los Sitios, circulaba a bordo de una motocicleta alrededor de las 3:00 horas cuando se registró el ataque.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal número 24, en el tramo que comunica de Badiraguato a Parral, Chihuahua, específicamente en las inmediaciones de la zona conocida como El Camachín.

En el sitio de la agresión, personal pericial realizó el aseguramiento de aproximadamente 30 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros como parte de las diligencias para esclarecer el suceso.

La identificación oficial del fallecido se llevó a cabo ante las autoridades correspondientes poco antes del mediodía de este lunes.

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