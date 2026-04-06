Identifican a motociclista asesinado en carretera de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Un hombre que perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego durante la madrugada de este lunes fue identificado por sus familiares como Heriberto, de entre 30 y 35 años de edad.
La víctima, quien tenía su domicilio en el poblado Boca de Arroyo, perteneciente a la zona de Los Sitios, circulaba a bordo de una motocicleta alrededor de las 3:00 horas cuando se registró el ataque.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal número 24, en el tramo que comunica de Badiraguato a Parral, Chihuahua, específicamente en las inmediaciones de la zona conocida como El Camachín.
En el sitio de la agresión, personal pericial realizó el aseguramiento de aproximadamente 30 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros como parte de las diligencias para esclarecer el suceso.
La identificación oficial del fallecido se llevó a cabo ante las autoridades correspondientes poco antes del mediodía de este lunes.