Identifican a motociclista asesinado en carretera de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Un hombre que perdió la vida tras ser agredido con disparos de arma de fuego durante la madrugada de este lunes fue identificado por sus familiares como Heriberto, de entre 30 y 35 años de edad.

La víctima, quien tenía su domicilio en el poblado Boca de Arroyo, perteneciente a la zona de Los Sitios, circulaba a bordo de una motocicleta alrededor de las 3:00 horas cuando se registró el ataque.