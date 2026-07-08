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Seguridad
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Violencia
Identifican a motociclista asesinado frente a primaria en la colonia Independencia, en Culiacán
La víctima fue identificada como Juan de Dios, de 40 años, vecino de la colonia El Palmito; fue atacado cuando circulaba en una motocicleta Italika FT150
Noroeste/Redacción
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08/07/2026 21:03
08/07/2026 21:03
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Las autoridades localizaron el cuerpo junto a una motocicleta Italika FT150, unidad en la que se desplazaba al momento de la agresión.
(
Foto: Noroeste
)
#Violencia
#Delincuencia