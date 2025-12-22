Identifican a motociclista privado de la vida tras ataque armado en La Florida, Culiacán

Como Ángel Guadalupe, de 33 años de edad y con domicilio en la colonia El Barrio, fue identificado el motociclista que perdió la vida tras un ataque armado registrado la mañana de este lunes en el fraccionamiento La Florida, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se desempeñaba como custodio de una empresa de traslado de valores y, al momento de los hechos, se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika FT150, de color gris. Tras la agresión, quedó sin vida en el lugar.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento, mientras que elementos del Ejército Mexicano resguardaron el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde fue identificado oficialmente por sus familiares.