Identifican a mujer asesinada en camino de terracería del ejido Buenos Aires, en Navolato

Como Rosa Elia “N”, de 60 años de edad, fue identificada la mujer localizada sin vida con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en un camino de terracería del ejido Buenos Aires, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.

La víctima, quien tenía su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, fue reconocida por sus familiares horas después del hallazgo. Durante la tarde de este miércoles acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para identificarla y realizar el trámite de reclamación ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.