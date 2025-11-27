Identifican a mujer asesinada en camino de terracería del ejido Buenos Aires, en Navolato

Como Rosa Elia “N”, de 60 años de edad, fue identificada la mujer localizada sin vida con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego en un camino de terracería del ejido Buenos Aires, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.
La víctima, quien tenía su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, fue reconocida por sus familiares horas después del hallazgo. Durante la tarde de este miércoles acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para identificarla y realizar el trámite de reclamación ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
El reporte sobre el cuerpo de Rosa Elia se recibió alrededor de las 07:00 horas, cuando residentes de la comunidad alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona tirada a un costado del camino. Al arribar, confirmaron que presentaba diversas heridas de arma de fuego, principalmente en la cabeza.
Elementos policiales acordonaron la zona, mientras peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.