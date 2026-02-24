Identifican a mujer asesinada en Los Olivos; era maestra de secundaria

CULIACÁN. _ Como Rocío “N”, de 35 años y maestra de secundaria, fue identificada la mujer que perdió la vida tras un ataque a balazos registrado la tarde-noche del lunes 23 de febrero en la colonia Los Olivos, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los reportes, la docente circulaba en una motocicleta junto a un hombre por el sector Issstesin, cuando fueron interceptados por sujetos armados. Tras una persecución, los agresores dispararon contra la pareja, lo que derivó en la muerte de la mujer en el lugar.

La víctima impartía clases de matemáticas en un plantel educativo de la capital sinaloense y tenía su domicilio en la colonia Villafontana.