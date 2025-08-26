Identifican a mujer asesinada en sindicatura de El Tamarindo, Culiacán

CULIACÁN._ Como María de Jesús de 35 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada a balazos la tarde de este martes en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información, la víctima tenía su domicilio en el poblado San Blas, perteneciente a la sindicatura de La Palma, Navolato.

EL HECHO

Alrededor de las 15:00 horas de este martes 25 de agosto, una mujer fue asesinada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, pertenece al municipio de Culiacán.

Los primeros reportes señalaban a una mujer herida de bala en el bulevar Miguel Hidalgo, entre las calles Palos Verdes y Alicama, frente a un jardín de niños de la localidad, pero al llegar los socorristas de la Cruz Roja se percataron de que ya no contaba con signos vitales.