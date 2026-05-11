Identifican a mujer asesinada junto a un hombre detrás del Mercado de Abastos, en Culiacán

De acuerdo con la información recabada, la víctima respondía al nombre de Jazmín Veridiana, de 37 años, originaria de Villa Juárez, Navolato.

La mujer que fue localizada asesinada junto a un hombre el pasado sábado 9 de mayo en un asentamiento ubicado a espaldas del Mercado de Abastos, en Culiacán, ya fue identificada por sus familiares.



Familiares señalaron que la mujer tenía domicilio temporal en dicho asentamiento irregular de la Colonia Providencia y que se dedicaba al reciclaje junto con el hombre que también fue encontrado sin vida durante el ataque.

Hasta el momento, la identidad del hombre continúa sin ser revelada oficialmente por las autoridades.

Ambas víctimas fueron localizadas sin vida dentro de una vivienda ubicada sobre la Calle San Jorge, esquina con Santa Rita, luego de un reporte realizado alrededor de las 14:45 horas.

El hombre quedó recostado junto a una cama dentro del inmueble, mientras que la mujer también presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal aseguraron el área como primeros respondientes, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y posteriormente ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.