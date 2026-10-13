Identifican a mujer hallada sin vida hace 5 meses en Culiacán; tenía ficha de búsqueda

CULIACÁN. _ Una mujer encontrada sin vida durante el pasado mes de mayo en Culiacán, fue identificada como Jasmín “N”, de 37 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda en el estado de Baja California Sur.

La fallecida fue localizada entre brechas de terracería en Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense, durante la tarde-noche del sábado 9 de mayo de 2026, y desde entonces su cuerpo permanecía en el Servicio Médico Forense.

Cinco meses después del hallazgo, familiares de la mujer la reconocieron ante las autoridades ministeriales.