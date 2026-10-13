Identifican a mujer hallada sin vida hace 5 meses en Culiacán; tenía ficha de búsqueda

CULIACÁN. _ Una mujer encontrada sin vida durante el pasado mes de mayo en Culiacán, fue identificada como Jasmín “N”, de 37 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda en el estado de Baja California Sur.
La fallecida fue localizada entre brechas de terracería en Campo El Diez, al sur de la capital sinaloense, durante la tarde-noche del sábado 9 de mayo de 2026, y desde entonces su cuerpo permanecía en el Servicio Médico Forense.
Cinco meses después del hallazgo, familiares de la mujer la reconocieron ante las autoridades ministeriales.
De acuerdo con los datos recabados, la difunta era jornalera, originaria del estado de Guerrero, pero con residencia temporal en Culiacán, Sinaloa.
Al momento de ser encontrada, vestía una blusa rosa, short de mezclilla color azul y calzado tipo botines blancos con suela rosa; traía puestas unas esclavas doradas en la muñeca izquierda y otra plateada en la muñeca derecha.
Junto a su cadáver fue localizada una gorra de color azul celeste, y la mujer presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.