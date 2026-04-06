Identifican a mujer localizada sin vida en casa de Culiacán; tenía 10 meses desaparecida

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este lunes la identidad de Sandra Luz “N”, de 50 años, cuyos restos fueron localizados el pasado 19 de marzo en un domicilio de la Colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.

La víctima se encontraba desaparecida desde el 6 de junio de 2025, fecha en que se activó el Protocolo Alba tras denunciarse su privación ilegal de la libertad en la capital del estado. El hallazgo se registró en un inmueble donde el cuerpo fue ocultado mediante inhumación clandestina.