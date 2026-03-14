Identifican a mujeres baleadas en ataque de la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Las dos mujeres que resultaron heridas de bala este sábado, durante un ataque dentro de una vivienda en la colonia CNOP en Culiacán, ya fueron identificadas.
Lorena Guadalupe y Luz Amelia, ambas de 46 años de edad, recibieron impactos de arma de fuego en una agresión que dejó a otro hombre asesinado, quien aún no ha sido identificado.
En el caso de Lorena Guadalupe, presentó heridas de bala en el hombro y el antebrazo derecho.
Por su parte, Luz Amelia recibió disparos en la espalda, que además tuvo salida por el abdomen.
Hasta el momento, ambas mujeres siguen siendo atendidas por personal médico.