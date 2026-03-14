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Violencia

Identifican a mujeres baleadas en ataque de la colonia CNOP, en Culiacán

La agresión ocurrió dentro de una vivienda y dejó además a un hombre sin vida; las lesionadas son Lorena Guadalupe y Luz Amelia, ambas de 46 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 20:34
14/03/2026 20:34

CULIACÁN._ Las dos mujeres que resultaron heridas de bala este sábado, durante un ataque dentro de una vivienda en la colonia CNOP en Culiacán, ya fueron identificadas.

Lorena Guadalupe y Luz Amelia, ambas de 46 años de edad, recibieron impactos de arma de fuego en una agresión que dejó a otro hombre asesinado, quien aún no ha sido identificado.

En el caso de Lorena Guadalupe, presentó heridas de bala en el hombro y el antebrazo derecho.

Por su parte, Luz Amelia recibió disparos en la espalda, que además tuvo salida por el abdomen.

Hasta el momento, ambas mujeres siguen siendo atendidas por personal médico.

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