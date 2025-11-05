Identifican a ocho de los 13 muertos en enfrentamiento en La Brecha, Guasave; tres eran menores

CULIACÁN. _ Ocho de los 13 hombres que murieron en el enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes de la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura de La Brecha, municipio de Guasave, ya fueron identificados por sus familiares.

De acuerdo con la información recabada, las familias acudieron al Servicio Médico Forense de Culiacán, donde este miércoles realizaron los trámites para la entrega de los cuerpos.

Las ocho personas abatidas fueron identificadas como Yael Oswaldo, de 23 años; Diego Antonio, de 21; Wilmar Alexander, de 20; Alfredo, de 27; Mario Alexis, de 25; Wilmer Iván, de 17, y los hermanos Carlos Daniel y Hugo Daniel, ambos de 16 años. De acuerdo con la información oficial, las víctimas eran jóvenes de entre 16 y 27 años cuyos cuerpos serán trasladados a sus lugares de origen para las exequias correspondientes.