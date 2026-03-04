$!Identifican a otros dos de los 10 mineros desaparecidos en Concordia; faltan tres

CONCORDIA._ Dos cuerpos más de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron privados de la libertad por un grupo armado en Concordia el 23 de enero de 2026, fueron identificados de manera extraoficial, luego de rescatados de la primera fosa, el pasado martes 3 de febrero.

Se trata de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, ambos trabajadores de protección patrimonial y originarios de Concordia, cuyos cuerpos habrían sido localizados en la primera fosa en El Verde, Concordia.

Con esta identificación serían ya siete de los 10 mineros desaparecidos.

Las autoridades hasta el momento no han informado de manera oficial de estos hechos.