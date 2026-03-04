$!Identifican a otros dos de los 10 mineros desaparecidos en Concordia; faltan tres

CONCORDIA._ Dos cuerpos más de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron privados de la libertad por un grupo armado en Concordia el 23 de enero de 2026, fueron identificados de manera extraoficial, luego de rescatados de la primera fosa, el pasado martes 3 de febrero.
Se trata de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, ambos trabajadores de protección patrimonial y originarios de Concordia, cuyos cuerpos habrían sido localizados en la primera fosa en El Verde, Concordia.
Con esta identificación serían ya siete de los 10 mineros desaparecidos.
Las autoridades hasta el momento no han informado de manera oficial de estos hechos.
La información fue proporcionada por familiares de unos de los mineros.
Los cuerpos que habían sido ya identificados oficialmente son los de Ignacio Aurelio Salazar Flores, geólogo de 40 años; José Manuel Castañeda Hernández, geólogo de 43 años; José Antonio Jiménez Nevárez, coordinador operativo de seguridad de 34 años; Jesús Antonio De La O Valdez, ingeniero en ecología de 36 años, y José Ángel Hernández Vélez, ingeniero de 37 años.
Los mineros que aún permanecen desaparecidos son Francisco Antonio Esparza Yáñez, ingeniero y gerente de Relaciones Comunitarias de 67 años; Saúl Alberto Ochoa Pérez, ingeniero de 39 años; Miguel Tapia Rayón, encargado de seguridad de 56 años; y Javier Guillermo Vargas Valle, de 40 años, y Javier Emilio Valdez Valenzuela, guardias de seguridad, de 54 años. Estos últimos son los que ayer trascendió que sus restos ya fueron identificados.
Trascendió que el grupo plagiado también incluía a Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, y otros tres trabajadores de CICAR de los que no ha trascendido el nombre.