Identifican a pareja de maestra Anyella como presunto feminicida: FGE

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a la pareja sentimental de la maestra Anyella como presunto responsable de su muerte, informó la titular de la institución, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La fiscal precisó que el asesinato de la joven docente fue tipificado como feminicidio, de acuerdo con los elementos de prueba recabados durante la investigación.