Identifican a pareja de maestra Anyella como presunto feminicida: FGE

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a la pareja sentimental de la maestra Anyella como presunto responsable de su muerte, informó la titular de la institución, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
La fiscal precisó que el asesinato de la joven docente fue tipificado como feminicidio, de acuerdo con los elementos de prueba recabados durante la investigación.
Anyella, de 24 años de edad y originaria de Escuinapa, trabajaba como maestra de preescolar. Su desaparición fue reportada el 20 de octubre, lo que derivó en la activación del Protocolo Alba por parte de la FGE. Cuatro días después, el 24 de octubre, su cuerpo fue localizado sin vida.
El caso generó indignación social y movilizó a diversos colectivos feministas, entre ellos el grupo “Orquídeas de Escuinapa”, que difundió un pronunciamiento público en redes sociales para exigir justicia.
La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene el seguimiento del caso con el objetivo de garantizar el avance del proceso judicial y la debida aplicación de la ley.