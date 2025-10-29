Identifican a pareja privada de la vida hallada en Navolato

CULIACÁN. _ Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer localizados la noche del martes a un costado de la carretera Culiacán–Navolato, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, fueron oficialmente identificados.

Se trata de Juan Francisco Q., de 49 años, y Carmelina S., de 44, ambos con domicilio en la localidad de El Bolsón, en el mismo municipio cañero.

El hallazgo se registró en una parada de autobuses, a la altura de la rúa conocida como La Curva de San Pedro, tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades de la presencia de dos personas.