Identifican a pareja privada de la vida hallada en Navolato

CULIACÁN. _ Los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer localizados la noche del martes a un costado de la carretera Culiacán–Navolato, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, fueron oficialmente identificados.
Se trata de Juan Francisco Q., de 49 años, y Carmelina S., de 44, ambos con domicilio en la localidad de El Bolsón, en el mismo municipio cañero.
El hallazgo se registró en una parada de autobuses, a la altura de la rúa conocida como La Curva de San Pedro, tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades de la presencia de dos personas.
Agentes de las diferentes corporaciones policiales acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento de la pareja, quienes presentaban visibles signos de violencia. La zona fue inmediatamente acordonada para que personal de Periciales de la Fiscalía General del Estado pudiera realizar las diligencias de campo correspondientes.