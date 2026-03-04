Identifican a pasajero asesinado y conductor herido tras agresión en Culiacán

Fueron identificados el pasajero asesinado, así como el conductor de transporte por plataforma, atacados a balazos la noche de este miércoles en Culiacán.

La víctima fatal del hecho respondía al nombre de Juan “M”, de 20 años de edad, quien perdió la vida luego del ataque registrado en el bulevar Pedro Infante, frente a una plaza comercial.

Él murió en el asiento trasero, del lado del copiloto, vestía playera y gorra negra, una gorra del mismo color, y fue identificado por familiares en el lugar.

Por su parte, el chofer fue identificado como Jesús Vladimir “L”, de 30 años de edad.

Luego de que dispararon contra su cliente, también recibió disparos, pero logró huir de la escena hasta llegar a una gasolinera del bulevar Jesús Kumate, en el sector Del Valle y cerca de la entrada al sector Bugambilias.

En dicho establecimiento encontró a corporaciones de seguridad, a quienes pidió auxilio, y lo trasladaron hacia un centro de salud, donde permanece internado.