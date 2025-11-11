Identifican a persona asesinada en la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Carlos Alejandro “N”, alias “La Carlota”, fue identificada la persona asesinada en la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán.

El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería cerca del basurón municipal, alrededor de las 19:00 horas del lunes 10 de noviembre.

La víctima, de aproximadamente 40 años, presentaba impactos de proyectil de arma de fuego y signos de haber sido sometido a violencia, incluyendo marcas de tortura visibles en el cuello.