Identifican a persona asesinada en la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como Carlos Alejandro “N”, alias “La Carlota”, fue identificada la persona asesinada en la colonia Bicentenario, al norte de Culiacán.
El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería cerca del basurón municipal, alrededor de las 19:00 horas del lunes 10 de noviembre.
La víctima, de aproximadamente 40 años, presentaba impactos de proyectil de arma de fuego y signos de haber sido sometido a violencia, incluyendo marcas de tortura visibles en el cuello.
Su complexión era delgada y su tez morena. Al momento del descubrimiento, vestía un short y playera negra, con botas blancas.
El descubrimiento del cuerpo movilizó a elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acudieron al sitio para confirmar el hecho. Las corporaciones procedieron a acordonar la zona para que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y la recolección de los indicios.