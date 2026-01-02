Identifican a policía de El Fuerte como uno de los atacados en Choix

Uno de los dos hombres atacados a balazos la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en la cabecera municipal de Choix fue identificado como Brian Jassiel “G”, de 26 años de edad, quien se desempeña como agente activo de la Policía Municipal de El Fuerte.

La segunda víctima, que perdió la vida en el lugar, aún no ha sido identificada oficialmente. De manera extraoficial se informó que se trata de un joven originario del municipio de El Fuerte.