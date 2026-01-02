Seguridad
Identifican a policía de El Fuerte como uno de los atacados en Choix

El agente municipal fue identificado como Brian Jassiel, de 26 años, quien resultó herido tras ser atacado por hombres armados la mañana de este viernes
Noroeste Redacción
02/01/2026 14:39
Uno de los dos hombres atacados a balazos la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 en la cabecera municipal de Choix fue identificado como Brian Jassiel “G”, de 26 años de edad, quien se desempeña como agente activo de la Policía Municipal de El Fuerte.

La segunda víctima, que perdió la vida en el lugar, aún no ha sido identificada oficialmente. De manera extraoficial se informó que se trata de un joven originario del municipio de El Fuerte.

Autoridades de los distintos órdenes de gobierno acudieron al sitio para resguardar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes, mientras la Fiscalía estatal lleva a cabo las diligencias periciales para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la persona fallecida.

