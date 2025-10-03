Identifican a policía estatal rescatado tras enfrentamiento en Culiacán

CULIACÁN. _ Ya fue identificado el elemento de la Policía Estatal Preventiva que fue privado de la libertad y posteriormente rescatado tras un operativo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, registrado la mañana de este viernes al sur de la capital sinaloense.

Se trata de Alexander “N”, de 44 años de edad, quien se encontraba en su día de descanso al momento del incidente. Durante el operativo de rescate, el agente resultó lesionado por impactos de arma de fuego y, aunque no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas, se encuentra recibiendo atención médica.

El reporte inicial sobre la privación de la libertad se originó en la colonia Renato Vega Alvarado, específicamente entre las calles Mina y Real de 14. Según versiones preliminares, al menos cinco civiles armados a bordo de un vehículo gris participaron en el hecho y posteriormente se dieron a la fuga.