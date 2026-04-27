Identifican a primos hallados sin vida en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Los dos hombres localizados sin vida la mañana de este lunes en las cercanías de la autopista Benito Juárez, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, ya fueron identificados por sus familiares ante las autoridades correspondientes.

Se trata de Rafael Adolfo “N” y Guadalupe “N”, de entre 25 y 30 años de edad, quienes tenían su domicilio en la misma sindicatura donde ocurrió el hallazgo.

De acuerdo con información, ambos eran primos y habían sido víctimas de una privación ilegal de la libertad la noche del domingo 26 de abril en la zona donde residían.