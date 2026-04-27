Identifican a primos hallados sin vida en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Los dos hombres localizados sin vida la mañana de este lunes en las cercanías de la autopista Benito Juárez, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, ya fueron identificados por sus familiares ante las autoridades correspondientes.
Se trata de Rafael Adolfo “N” y Guadalupe “N”, de entre 25 y 30 años de edad, quienes tenían su domicilio en la misma sindicatura donde ocurrió el hallazgo.
De acuerdo con información, ambos eran primos y habían sido víctimas de una privación ilegal de la libertad la noche del domingo 26 de abril en la zona donde residían.
El hallazgo se registró sobre un camino de terracería que conecta la carretera al ejido San Manuel con la autopista antes mencionada. Las víctimas se encontraban junto a un canal de riego, estaban descalzas y presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones para resguardar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar la carpeta de investigación por este doble homicidio.