Identifican a promotor deportivo herido en ataque armado en campo de la colonia Pemex, en Culiacán

Como Nery “N”, de aproximadamente 60 años de edad, fue identificado el hombre que resultó herido tras un ataque a balazos registrado la tarde de este domingo 12 de abril en un campo deportivo de la colonia Pemex, en Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, la víctima es conocida en el sector por desempeñarse como promotor deportivo y también como encargado del cuidado de dichas instalaciones.

El atentado ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el campo ubicado frente a la avenida César López de Lara, entre las calles Rafael Martínez Escobar y Alfonso Cravioto.

Reportes preliminares indican que Nery se encontraba en las inmediaciones del lugar cuando civiles armados que viajaban a bordo de una motocicleta se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

El hombre sufrió una herida de bala en el tórax y otra más en la cabeza, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron para asegurar la zona, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes debido a que en el lugar quedaron indicios balísticos.