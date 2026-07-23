Identifican a reo que murió tras riña en el penal de Aguaruto; había sido detenido el domingo en Villa Universidad

CULIACÁN. _ Como Jorge Alberto “N”, de 22 años de edad, fue identificado como el interno que falleció tras resultar herido durante una riña ocurrida al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con la información recabada, el joven, con domicilio en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán, murió mientras recibía atención médica en el Hospital General, luego de haber sido lesionado con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado la tarde-noche del miércoles 22 de julio dentro del penal.

Jorge Alberto “N” había ingresado al centro penitenciario apenas el domingo 19 de julio, tras ser detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo desplegado en la colonia Villa Universidad.