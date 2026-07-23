Identifican a reo que murió tras riña en el penal de Aguaruto; había sido detenido el domingo en Villa Universidad

CULIACÁN. _ Como Jorge Alberto “N”, de 22 años de edad, fue identificado como el interno que falleció tras resultar herido durante una riña ocurrida al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto.
De acuerdo con la información recabada, el joven, con domicilio en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán, murió mientras recibía atención médica en el Hospital General, luego de haber sido lesionado con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado la tarde-noche del miércoles 22 de julio dentro del penal.
Jorge Alberto “N” había ingresado al centro penitenciario apenas el domingo 19 de julio, tras ser detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo desplegado en la colonia Villa Universidad.
Su captura se realizó sobre la Calzada de las Américas, entre la calle Galileo y la ciclovía, en la glorieta de ese sector, donde autoridades aseguraron a tres civiles presuntamente involucrados en una agresión contra policías estatales.
Como resultado de esa intervención, las autoridades decomisaron armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos y dos vehículos que contaban con reporte de robo.
Tres días después de su ingreso al penal, Jorge Alberto “N” se vio involucrado en una riña entre internos, en la que fue atacado con un arma blanca. Tras ser trasladado de emergencia al Hospital General de Culiacán, se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.
Las autoridades no han informado las causas que originaron el enfrentamiento ni si existen personas identificadas como responsables de la agresión.