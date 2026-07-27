$!Identifican a Ricardo “N”, alias “El Tío”, como el objetivo prioritario de la DEA capturado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Es Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción “Los Chapitos”, el objetivo prioritario de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detenido durante un operativo conjunto en Mazatlán. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó este lunes, mediante un comunicado, la identidad de uno de los seis hombres capturados durante un despliegue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante el operativo también fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y dos inmuebles. “Como parte de las acciones del reforzamiento permanente de seguridad y vigilancia para detener a generadores de violencia en el Estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), detuvieron a seis personas, entre ellas un objetivo prioritario, aseguraron armas de fuego, droga, vehículos y dos inmuebles”, señalaron las autoridades federales.

De acuerdo con la relatoría oficial, la captura de los seis hombres fue resultado de labores de inteligencia e investigación, complementadas con vigilancias fijas y móviles. Como parte de esas acciones, los agentes identificaron dos inmuebles en el municipio de Mazatlán que presuntamente eran utilizados para la comisión de delitos, por lo que implementaron un cerco de seguridad que culminó con la detención de los sospechosos. Entre los detenidos se encuentra Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado por las autoridades como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva ligada a la facción “Los Chapitos”. Junto con él fueron capturadas otras cinco personas presuntamente integrantes de la misma organización criminal, una de ellas de nacionalidad estadounidense.