Identifican a Rodrigo de Jesús, hombre asesinado a balazos en la colonia Pemex de Culiacán

CULIACÁN. _ Rodrigo de Jesús “N” fue identificado como la persona que fue localizada sin vida la madrugada de este jueves en la colonia Pemex, en la ciudad de Culiacán.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre su edad ni sobre su domicilio. Fueron familiares quienes acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el proceso de identificación y reclamación del cuerpo.

El hallazgo se registró alrededor de las 3:15 horas, sobre la calle Felipe Ángeles, entre la avenida Constituyentes Hilario Medina y la calle Cruz Medina. Rodrigo de Jesús presentaba impactos de bala y, junto a su cuerpo, fue dejado un mensaje con contenido amenazante, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

El hombre era de complexión regular, tez morena, vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro y a un costado se encontró una playera negra.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y, posteriormente, ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del SEMEFO para la realización de la autopsia de ley.