Identifican a segunda víctima del enfrentamiento armado en el libramiento La Costerita, al sur de Culiacán

Como Ángel Miguel “E” fue identificado por las autoridades el segundo hombre que perdió la vida luego de un enfrentamiento armado reportado la mañana de este domingo en el libramiento La Costerita, a espaldas del Aeropuerto de Culiacán.

Vecino de la sindicatura de Costa Rica, el ya mencionado se encontraba junto con Julio Cesar “B”, de 49 años y originario de la Cofradía de Navolato, cuando fueron hallados sin vida y con múltiples heridas de bala en el kilómetro 4 de la autopista Benito Juárez.

Según reportes del hecho, ambos viajaban en un vehículo Nissan Sentra blanco por el carril que conduce de oriente a poniente cuando sujetos en otro automóvil les dispararon en repetidas ocasiones, provocando que perdieran el control hasta estrellarse contra un árbol.

Cabe señalar que los dos occisos portaban armas de fuego y se refiere que también habían disparado durante los hechos. Los hombres fueron oficialmente identificados a su ingreso a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Relacionado con estos hechos, autoridades también encontraron un Nissan Versa plateado con impactos de bala, con cargadores para armas y en estado de abandono en la comunidad de San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto. Según versiones, fue en ese lugar donde se desató el enfrentamiento, hasta prolongarse por la autopista La Costerita.