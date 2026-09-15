Identifican a segundo hombre asesinado en gasolinera del sector Humaya, en Culiacán

Fue identificado como Horacio “N”, alias “El Hermano”, de 58 años de edad, el segundo hombre asesinado a balazos la tarde de este martes en una gasolinera del sector Humaya, al norte de Culiacán.

De manera preliminar, se dio a conocer que el difunto era residente del sector Santa Fe, en la misma ciudad capital.

En el mismo ataque armado en el que falleció Horacio, murió otro hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de aproximadamente 35 años de edad, este oriundo del municipio de Guasave.

Los dos perdieron la vida a bordo de una camioneta Ford Expedition color verde olivo, a la cual cargaban de combustible en el cruce del bulevar Enrique Félix Castro y la avenida Obrero Mundial, hasta que unos motociclistas se les emparejaron y dispararon a corta distancia.

Los dos hombres presentaron heridas de bala en la región del cráneo y pecho, por lo que murieron inmediatamente tras los disparos.