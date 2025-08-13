Identifican a seis detenidos y un menor abatido tras enfrentamiento en Culiacán

CULIACÁN. _ Fueron identificadas las seis personas detenidas, entre ellas dos mujeres, y el menor de edad que murió abatido durante el enfrentamiento registrado la tarde del martes entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal, en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Entre los implicados se encuentran tres hermanos: Juan Jahir “N”, de 17 años, quien fue abatido durante el tiroteo; Jesús Alberto “N”, de 27, y Jorge Humberto “N”, de 31. También fueron detenidos Carlos Manuel “N”, de 24 años; Carlos Paul “N”, de 25; María José “N”, de 26; y Andrea “N”, de 31.

Según el informe oficial, el operativo se desarrolló como parte de los patrullajes de búsqueda de los responsables del ataque armado contra policías estatales en las inmediaciones del Hospital General.

El enfrentamiento se registró sobre la calle Séptima, casi esquina con avenida Álvaro Obregón, donde presuntamente el menor de edad abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. En el intercambio de disparos, el joven perdió la vida.

Durante las diligencias, fueron asegurados cuatro vehículos y ocho armas largas. Los seis detenidos fueron trasladados en un vehículo blindado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

El cuerpo del menor fue llevado al Servicio Médico Forense, en espera de ser reclamado por sus familiares.