Identifican a taxista asesinado a balazos en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán

CULIACÁN. _ Como Alfredo “N”, de 55 años de edad, fue identificado el conductor de un taxi que fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 10 de septiembre en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la capital sinaloense.

De acuerdo con información preliminar, la víctima tenía su domicilio en la colonia Emiliano Zapata y al momento del ataque se encontraba trabajando, circulando sobre el bulevar Agricultores, a la altura de la calle Héctor R. Olea.