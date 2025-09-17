$!Identifican a tres detenidos tras operativos en Navolato y El Tamarindo

CULIACÁN. _ Autoridades federales confirmaron la identidad de tres de los once hombres detenidos durante los recientes operativos realizados por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en los municipios de Navolato y Culiacán, Sinaloa.
Según el informe oficial, en el poblado Las Trancas, perteneciente a Navolato, fueron detenidos Santiago “N.”, Martín “N.” y Edgar “N.”, a quienes les fueron aseguradas tres armas largas, 19 cargadores y tres chalecos tácticos.
En esa misma zona, durante los enfrentamientos ocurridos, fue abatido un hombre identificado como Carlos “G.”, sobre quien no se han proporcionado mayores detalles. De forma extraoficial, se informó que sus familiares ya iniciaron trámites ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De forma paralela, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, elementos de las fuerzas federales localizaron un campamento presuntamente utilizado por un grupo armado. En el sitio fueron detenidas ocho personas y se aseguraron 10 armas largas, cartuchos útiles, equipo táctico, seis vehículos y dos motocicletas.
Ambos operativos fueron desplegados tras los enfrentamientos registrados la madrugada del martes 16 de septiembre. Las autoridades señalaron que los detenidos estarían relacionados con los hechos violentos ocurridos en ambas localidades.