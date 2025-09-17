$!Identifican a tres detenidos tras operativos en Navolato y El Tamarindo

CULIACÁN. _ Autoridades federales confirmaron la identidad de tres de los once hombres detenidos durante los recientes operativos realizados por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en los municipios de Navolato y Culiacán, Sinaloa.

Según el informe oficial, en el poblado Las Trancas, perteneciente a Navolato, fueron detenidos Santiago “N.”, Martín “N.” y Edgar “N.”, a quienes les fueron aseguradas tres armas largas, 19 cargadores y tres chalecos tácticos.

En esa misma zona, durante los enfrentamientos ocurridos, fue abatido un hombre identificado como Carlos “G.”, sobre quien no se han proporcionado mayores detalles. De forma extraoficial, se informó que sus familiares ya iniciaron trámites ante la Fiscalía General de la República (FGR).