Identifican a tres hermanos atacados a balazos en Culiacán; uno es menor de edad

Las tres víctimas del ataque armado registrado al sur poniente de Culiacán la tarde de este lunes 5 de octubre fueron identificados como hermanos quienes resultaron heridos de bala.

De acuerdo con información de autoridades, los afectados responden a los nombres de Santiago “N”, de 35 años; José Alfredo “N”, de 18 años; y Luis Carlos “N”, de 15 años de edad.

Según los datos recabados, viajaban a bordo de un vehículo mediante servicio de transporte por plataforma, y cerca de las 17:30 horas sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a dispararles sobre la avenida Manuel J. Clouthier.

El mayor de los hermanos fue encontrado herido en una tienda de accesorios automotrices en la esquina con la Calle de los Constituyentes o “La 20”, y los otros dos fueron localizados por la calle Puerto de Ensenada junto al campo de béisbol de la Liga Tres Ríos.

Uno de los hermanos menores presentó herida de bala en el hombro derecho, y el otro en las dos manos; respecto al mayor, no ha sido revelada la gravedad de sus heridas.

Elementos militares y policiales se trasladaron a ambos sitios mencionados para brindar primeros auxilios a los heridos, quienes después fueron trasladados en ambulancias de Cruz Roja Mexicana, y las escenas quedaron a disposición de Fiscalía General del Estado para la investigación del hecho.