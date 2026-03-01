Identifican a una de las personas asesinadas en La Costerita, en Culiacán: les encontraron armas de fuego

Tras algunas horas del hecho, autoridades dieron a conocer una de las identidades de las dos personas que fueron asesinadas a balazos la mañana de este domingo en el libramiento La Costerita, al sur de Culiacán. Asimismo, revelaron que ambos contaban con armas de fuego.

Uno de ellos se trata de Julio César “B”, vecino de la comunidad de Cofradía, en el municipio de Navolato. Su identificación fue hallada mediante una credencial que portaba entre sus pertenencias.

Por su parte, la otra víctima se mantiene en calidad de desconocido. Tras ser trasladados los cuerpos hacia el Servicio Médico Forense y el vehículo ante la pensión pertinente, se dio a conocer que ambos hombres viajaban en su automóvil portando armas de fuego.

Según versiones, el hecho comenzó en la comunidad de San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, donde fue localizado un Nissan Versa plateado en estado de abandono, con impactos de bala y con cargadores para armas en su interior.

Se refiere que fue debido a un enfrentamiento a tiros entre grupos contrarios lo que desató los hechos. Se refiere que fue alrededor de las 7:30 horas cuando usuarios de la autopista ya mencionada reportaron haber escuchado fuertes detonaciones de arma de fuego.

Fue a la altura del kilómetro 4, a espaldas del Aeropuerto y en el carril que dirige de poniente a oriente, donde fueron hallados dos hombres sin vida dentro de un Nissan Sentra blanco, la cual estaba baleada y se había impactado contra un árbol al salirse de la cinta asfáltica.

Cabe señalar que no se dio a conocer la cantidad y el calibre de las armas que portaban ambas víctimas, pero se presume que también ellos habrían disparado contra un blanco durante los hechos.