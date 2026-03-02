Identifican a uno de los jóvenes asesinados en el sector Tres Ríos, en Culiacán

Uno de los dos jóvenes asesinados a balazos la noche del lunes en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos ya fue identificado por sus familiares ante las autoridades.

Se trata de Jonathan “G”, de 19 años de edad, quien perdió la vida durante el ataque registrado alrededor de las 19:50 horas, a espaldas de un edificio departamental y una plaza comercial de dicho sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, Jonathan y otro joven, quien aún permanece sin identificar, se encontraban caminando por el corredor peatonal, cuando civiles armados que viajaban en una unidad ligera pasaron frente a ellos y les dispararon en repetidas ocasiones.

Uno de los cuerpos, que vestía gorra roja y ropa negra, quedó tendido boca abajo junto a la puerta de salida de los departamentos, mientras que el de Jonathan fue localizado a unos metros, detrás de un restaurante. Durante el operativo, autoridades aseguraron un arma de fuego corta que fue localizada cerca de una de las víctimas.

Elementos de corporaciones federales, estatales y municipales acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio.