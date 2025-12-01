Identifican a vecino de Aguaruto encontrado muerto en carretera Culiacán-Eldorado

El cuerpo de un hombre localizado sin vida la mañana de este lunes a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, fue identificado de manera oficial como José Octavio “C”, de 30 años de edad y vecino de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El hallazgo se reportó cerca del entronque con la carretera La 20. Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al sitio para asegurar la zona.
La víctima estaba recostada a la orilla del carril con dirección de norte a sur, frente a un campo agrícola.
El cuerpo de la víctima fue trasladado y permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de ser reclamado por sus familiares para los servicios fúnebres.