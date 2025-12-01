Seguridad
Víctima identificada

Identifican a vecino de Aguaruto encontrado muerto en carretera Culiacán-Eldorado

José Octavio “C” de 30 años, fue identificado como el hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta mañana a la orilla de la carretera Culiacán-Eldorado, cerca de Costa Rica. La víctima era residente de la sindicatura de Aguaruto
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
01/12/2025 14:43
01/12/2025 14:43

El cuerpo de un hombre localizado sin vida la mañana de este lunes a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, fue identificado de manera oficial como José Octavio “C”, de 30 años de edad y vecino de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El hallazgo se reportó cerca del entronque con la carretera La 20. Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al sitio para asegurar la zona.

La víctima estaba recostada a la orilla del carril con dirección de norte a sur, frente a un campo agrícola.

El cuerpo de la víctima fue trasladado y permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de ser reclamado por sus familiares para los servicios fúnebres.

#Seguridad
#Homicidios
