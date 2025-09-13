Identifican a víctimas de agresión a balazos en la colonia Providencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Las cinco víctimas del ataque armado reportado la noche de este viernes 12 de septiembre en la colonia Providencia, al sur de Culiacán, ya fueron identificadas. Una de ellas perdió la vida en el lugar y las otras cuatro resultaron lesionadas.

El occiso fue reconocido como Francisco, de 48 años de edad. Por su parte, los heridos se tratan de Jesús Guillermo, de 17 años; Rolando Francisco, de 48; Gilberto, de 51; y René Flavio, de 69 años.

El ataque se registró en la esquina de las calles Santa Rita y San Asunción, cuando las víctimas se encontraban esperando un tráiler para surtir sus puntos de venta.

En el lugar, sujetos armados dispararon contra las personas antes mencionadas, para luego emprender la fuga y hasta al momento no se ha reportado la captura de alguno de ellos.

Paramédicos de la Cruz Roja asistieron a los heridos y los trasladaron a un hospital, mientras que Francisco falleció en el sitio.

Elementos del Ejército Mexicano se encargaron de asegurar la zona mientras el equipo de Bomberos Veteranos de Culiacán atendieron un vehículo que habría sufrido un derrame de combustible, luego de resultar dañado por los disparos.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.