Identifican a víctimas de agresión en expendio de la Lombardo Toledano, en Culiacán

Autoridades reconocieron a las dos víctimas fatales de una agresión armada ocurrida en un expendio de cerveza de la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán.

Reconocieron a los occisos como Fernando Misael “N”, de 21 años de edad; y a Juan Carlos “N”, de 27.

Ambos fueron asesinados durante la noche de este 2 de diciembre, en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Martiniana Romero y Mar Báltico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, y en la escena quedaron al menos media docena de casquillos percutidos.

Tras la agresión, una tercera persona resultó herida de bala e ingresó a un hospital, pero permanece en calidad de desconocida.